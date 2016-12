Vergetelheid op kabinet Tommelein: 9.000 gezinnen betalen langer hoge Turteltaks

Door: redactie

Een vergetelheid op het kabinet van minister van Energie Bart Tommelein (Open vld) heeft gevolgen voor 9.000 gezinnen en 18.000 kleine ondernemingen. Zij zouden normaal vanaf volgend jaar in een lagere schijf vallen van de Turteltaks, maar moeten nog twee maanden langer wachten. Het kabinet vergat de dossiers op tijd door te sturen naar de Raad van State. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag.

Bijsturing

De Vlaamse regering besliste net voor de zomervakantie om de Vlaamse energieheffing, veel beter gekend als de 'Turteltaks', de nodige bijsturing te geven. Het doel? Tegemoetkomen aan duizenden gezinnen die hun woningen elektrisch verwarmen en onbedoeld in de hoge schijf van 770 euro per jaar terechtkwamen. Vanaf 2017 zouden zo'n 9.000 gezinnen en 18.000 kleine ondernemingen terugvallen in een lagere schijf van 290 euro.



Getreuzel

Maar om alles op tijd klaar te krijgen voor de nieuwe regeling tegen 1 januari 2017 moest het dossier naar de Raad van State. "Maar dan startte het getreuzel", stelt Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a). "Uiteindelijk is het dossier pas in december naar de Raad van State gestuurd."



Verveeld

Minister Tommelein zelf zit verveeld met de zaak. "Het dossier heeft inderdaad vertraging opgelopen", klinkt het. "Normaal zal de nieuwe regeling op 1 maart kunnen ingaan."



Intussen moeten de betrokken gezinnen en ondernemingen dus twee maanden langer in de schijf van 770 euro zitten, met als gevolg dat ze in 2017 niet 290 maar 370 euro zullen moeten betalen.