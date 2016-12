Akkoord sluiten met fiscus nooit zo populair

Door: redactie

De Rulingcommissie, de dienst bij Financiën die zekerheid biedt over de fiscale behandeling van een verrichting, ontving dit jaar ruim 900 aanvragen. Dat is een record, zo schrijft De Tijd vandaag.

Er zijn ook steeds meer bedrijven die vooraf aftoetsen of ze kans maken op een ruling. Dit jaar waren er 1.684 'prefilings', een vierde meer dan in 2015.



Eens de Rulingcommissie groen licht heeft gegeven voor een verrichting, kan een belastingcontroleur die niet meer aanvechten. Naast de notionele intrestaftrek gelden rulings als een grote troef om buitenlandse investeerders aan te trekken.



Ruim een derde van de klanten van de dienst waren vorig jaar kmo's. "Dankzij nieuwe initiatieven om de dienst beter bekend te maken bij kmo's ging dat ook dit jaar in stijgende lijn", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Een derde van de rulingaanvragen gebeurt door grote ondernemingen, de rest door particulieren, vzw's en openbare besturen.