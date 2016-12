Record van elektronische betalingen per dag sneuvelt

Door: redactie

24/12/16 - 17u08 Bron: Belga

© belga.

De Belg heeft zich in de laatste rechte lijn naar de kerstdis nog eens flink laten gaan in de winkel. Het record van elektronische betalingen per dag is vrijdag vlotjes voor de bijl gegaan. Er werden liefst 8.422.798 transacties uitgevoerd, een stijging met meer dan 10 procent tegenover 23 december 2015, toen 7.547.067 transacties werden geteld. Dat laat betaalverwerker Worldline vandaag weten.