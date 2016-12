Laat je fiscaal voordeel van het pensioensparen niet liggen

Spaargids.be - Johan Van Geyte

Wie voor 2016 nog wil profiteren van de belastingvermindering die aan het pensioensparen of aan het langetermijnsparen hangt, mag niet meer talmen. De stortingen moeten nog voor de jaarwende op de rekening van de maatschappij staan.

Pensioensparen

Steeds meer mensen geraken ervan overtuigd dat ze aan pensioensparen of aan langetermijnsparen moeten doen om hun wettelijk pensioen aan te vullen. De overheid geeft bovendien een steun in de rug. Zo krijg je een belastingvermindering van 30% voor de stortingen die je in 2016 doet en opneemt in je belastingaangifte.



Wie via het klassieke pensioensparen het maximumbedrag van 940 euro stort, recupereert daarvan bij de volgende belastingaanslag dus al direct 282 euro. Om aan pensioensparen te doen moet je minstens 18 jaar zijn en niet ouder dan 65 jaar als je start. Het contract dat je afsluit, moet ook minstens tien jaar lopen.



Pensioensparen kan je doen via een bank In dat geval wordt je storting in een beleggingsfonds gestopt. De evolutie van de waarde van je investering hangt dan volledig af van de ontwikkelingen van de beurzen, die zowel kunnen stijgen als dalen. Een overzicht van de prestaties van de pensioenspaarfondsen en hun kosten vind je op Spaargids.be.



Het alternatief is aan pensioensparen te doen via een verzekeringsmaatschappij. In dat geval wordt je storting belegd in een zogenaamde tak21-spaarverzekering. Die garandeert een basisrente, die nog kan worden aangevuld met een eventuele winstdeelneming indien de resultaten van de maatschappij en de financiële markten dat toelaten. Die winstdeelneming is nooit op voorhand gekend en kan ook nul zijn, maar nooit negatief. Ook voor deze pensioenspaarverzekeringen biedt Spaargids je een overzicht van de gegarandeerde rente, de totale opbrengsten en de kosten.