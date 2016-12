Vache Bleue haalt kaas uit handel voor glasscherven

Door: redactie

Groothandelaar Vache Bleue haalt Etivaz-kaas uit de handel. De kans bestaat dat er in de kaas, die verkocht wordt in de winkels van Delhaize, stukjes glas aanwezig zijn. Dat meldt Vache Bleue vanavond.

Na een breuk van een glazen pipet bij een Zwitserse producent van de kaas heeft de firma Mifroma, die deze kaas in België heeft geleverd, zijn klant Vache Bleue op de hoogte gebracht van de mogelijke aanwezigheid van stukjes glas in sommige Etivaz-kazen. Daarom besliste Vache Bleue in samenspraak met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de betrokken producten uit de markt te nemen en deze terug te roepen.



De uiterste houdbaarheidsdatum: tussen 7/12/2016 en 29/12/2016. De kaas werd verkocht van 23 november tot 21 december.



Voor meer informatie kunnen de consumenten contact opnemen met Vache Bleue via 067/89.49.40.