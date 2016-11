Deze inspirerende tips tonen hoe je de natuur in huis kunt halen

Bjorn Cocquyt

26/11/16 - 06u00

video Als kind speelde Bieke de hele tijd in het bos. Ze bouwde kampen, klom in de bomen, ravotte in het zand ... Door haar werk verloor ze daarna gedurende jaren de voeling met de natuur, tot ze een paar jaar geleden een chalet in de bossen van Gierle kocht. Die stak ze met heel veel natuurlijke materialen helemaal in het nieuw. Het is nu een warm nest waar het in deze periode van het jaar heerlijk vertoeven is, terwijl het buiten flink tekeer gaat. Wil je dezelfde sfeer in huis halen? Pas dan deze drie tips van Bieke toe.

Kies inheems hout om je wanden, vloeren en plafonds te bekleden. Hier zijn dennenplanken gebruikt, want het bos staat vol met zulke bomen. Eik kan ook, maar dat is veel duurder. © Bieke Claessens.

Verzamel dieren uit het bos. Het maakt niet uit of je echte dierenspullen integreert, zoals geweien en huiden, of posters of prints op kussen. Zolang je maar onderdak geeft aan een bonte verzameling van konijnen, vogels, herten, eekhoorntjes ... © Bieke Claessens.