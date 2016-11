Mogen bewakingsagenten ons straks controleren tijdens het shoppen?

Door: redactie

25/11/16 - 13u30 Bron: vtmnieuws.be

video De regering zit vandaag samen om te beslissen of bewakingsagenten in de toekomst mensen mogen fouilleren tijdens het winkelen, of de handtas of rugzak controleren. Nu mag alleen de politie dat. CD&V waarschuwt wel voor de gevaren: de partij wil geen politiestaat waar iedereen overal en altijd gecontroleerd kan worden.