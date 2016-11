Het koningshuis wordt (iets) goedkoper

Door: redactie

Het koningshuis wordt een tikkeltje goedkoper en kost de belastingbetaler volgend jaar welgeteld 35.666.000 euro. Dat is 367.000 euro of één procent minder dan in 2016. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

Uit de begroting van 2017 blijkt dat de leden van de koninklijke familie individueel meer aan de schatkist kosten, omdat het bedrag van hun ­dotatie - of in het geval van koning Filip zijn Civiele Lijst - stijgt door de indexering. Anderzijds zullen de overige kosten sterker dalen.



Het ministerie van Defensie bijvoorbeeld, betaalt zowel de militairen die op het Paleis werken, als de koninklijke reizen die ­Filip maakt met het legervliegtuig. Verwachte kostprijs in 2017: 2.300.000 euro, welgeteld 2.000 euro goedkoper dan in 2016.



Maar de leden van de koninklijke familie zullen door de indexering van de staatstoelage de besparingen niet voelen. Koning Filip ziet het budget van zijn Civiele Lijst - zijn werkingskosten, zeg maar - zo met bijna 200.000 euro stijgen naar 11.786.000 euro. Koning Albert II mag een dotatie van 924.000 euro verwachten, in plaats van 908.000 euro per jaar nu. Prinses Astrid krijgt 321.000 euro (5.000 euro meer dan in 2016) en prins Laurent 308.000 euro (3.000 euro meer).