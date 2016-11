Nieuw meldpunt 'Te rap kapot' overspoeld met aangiftes

Door: redactie

Het meldpunt dat consumentenorganisatie Test-Aankoop vanagochtend lanceerde voor toestellen die te snel stuk gaan, is een succes. Omstreeks 16 uur vanmiddag waren op de website terapkapot.be al zowat 450 meldingen binnengekomen, zegt woordvoerder Simon November.

Volgens November gaat het vooral om smartphones, maar is het nog te vroeg om conclusies te trekken over een al dan niet bewuste beperking van de levensduur door fabrikanten. "De markt van elektronische toestellen is zo divers en complex dat we niet op basis van een paar honderd meldingen kunnen besluiten of er bewuste veroudering in het spel is", aldus November.



Test-Aankoop sluit niet uit dat er juridische acties tegen bepaalde fabrikanten komen als er genoeg bewijzen zouden zijn dat het wel degelijk om een bewuste strategie gaat om de consument zo snel mogelijk zijn toestel te doen vervangen.



Minister van Consumentenzaken Kris Peeters en Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (beiden CD&V) steunen de actie.