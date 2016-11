Gentse politie haalt bij controle 30.000 euro achterstallige verkeersbelasting op

Door: redactie

Bij een controle op boorddocumenten in Gent heeft de politie woensdag bijna 30.000 euro opgehaald aan achterstallige verkeersbelasting. De Vlaamse belastingsdienst zette daarbij een voertuig in met een camera met automatische nummerplaatherkenning, meldt de Gentse lokale politie vandaag.

De politie, die controleerde aan de Afrikalaan en aan Dok-Noord in Gent, zette 11 inspecteurs in en gebruikte het ANPR-voertuig met automatische nummerplaatherkenning van de Vlaamse belastingsdienst. Er werden 1.260 voertuigen gecontroleerd met de camera. "In totaal werd voor 29.206 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd. Daarnaast werden openstaande boetes van negen bestuurders met buitenlandse nummerplaat geïnd (850 euro). Vijf buitenlandse nummerplaten werden in beslag genomen omdat zij oneigenlijk gebruikt werden", zegt de lokale politie, die ook één onverzekerd voertuig in beslag nam.



Er werd ook op alcohol gecontroleerd, meldt de Gentse lokale politie. "185 bestuurders legden een alcoholtest af, twee ervan bliezen positief en zagen hun rijbewijs voor zes uren ingetrokken. Eén chauffeur testte ook positief op drugs. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken."