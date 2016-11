Alleen Belg lust geen alcoholvrij bier

JF

De Belg moet niet weten van alcoholvrij bier. Om ons toch zo ver te krijgen het te consumeren, maakt AB InBev meer budget vrij voor reclame. Al dreigt de brouwer volgens kenners met een kater achter te blijven.

Heel wat biermerken proberen tegenwoordig alcoholvrije bieren op de kaart te zetten. Denk maar aan de vele Radler-varianten die in de supermarkten opduiken. Ook AB Inbev komt in december met een nieuw biertje op de markt: Jupiler 0,0%, een alcoholvrij pilsbier dat gemaakt wordt met dezelfde ingrediënten als het klassieke pintje. De NA-pils verdwijnt.



Op de Duitse markt doen die alcoholvrije varianten het goed: ze zijn er goed voor 10% van de verkoop, in Spanje is bijna één op de vijf bieren die over de toonbank gaan alcoholarm. In ons land halen ze amper 1%.



"Ons Belgisch bier is gewoon te lekker", zegt bierkenner en -brouwer Jef Van den Steen. "Alcoholvrij bier smaakt grotendeels naar graan, omdat de alcoholsmaak eruit is. De consument vindt er niets aan."



Onderaan de kaart

En dat weten de verkopers in winkels en restaurants ook. "Vaak staat alcoholvrij bier ergens weggestopt onderaan de kaart en als je er dan toch naar vraagt, is het meestal op."



De gewezen topman van de Brouwersfederatie is wél van mening dat wanneer grote brouwerijen alcoholvrij bier hipper promoten, dat de handelaars zullen volgen. Maar of de consument dat ook doet, is lang niet zeker. AB InBev hoopt dat alcoholarm bier over 10 jaar een vijfde van de omzet uitmaakt.