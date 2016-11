Toestel te rap kapot? Meld het bij Test-Aankoop

Door: redactie

Test-Aankoop start een meldpunt voor toestellen die te snel stuk gaan. Zo wil de consumentenorganisatie fabrikanten onder druk zetten om duurzamer te produceren, luidt het bij de lancering. Als er genoeg bewijzen zijn dat een fabrikant een product bewust doet verouderen, sluit Test-Aankoop juridische acties niet uit.

Een wasmachine die na drie jaar onbruikbaar is, een mixer die niet meer mixt na het verlopen van de garantietermijn of een smartphone die na 18 maanden niet meer wil updaten? Test-Aankoop noemt dat "vervroegde veroudering", een al dan niet bewuste beperking van de levensduur. "De markt van hightech- en huishoudtoestellen is verzadigd waardoor fabrikanten winsten trachten te boeken door de consument zo snel mogelijk zijn toestel te doen vervangen en overconsumptie te stimuleren."



Om daar paal en perk aan te stellen, lanceert Test-Aankoop de website terapkapot.be. De consument die met vervroegde veroudering van een product te maken krijgt, kan daar zijn verhaal kwijt. Op die manier wil de organisatie een beeld krijgen van de problemen. Alle merken en types van verschillende producten zijn te vinden op de site. Het volstaat een eenvoudig formulier in te vullen om een melding te doen.



Test-Aankoop zal de meldingen vervolgens onderzoeken en gerichte testen doen. Waar er genoeg bewijzen zijn voor het bewust doen verouderen van producten voor een grote groep gedupeerden, sluit Test-Aankoop juridische acties om een compensatie te eisen niet uit.



De actie wordt gesteund door minister van Consumentenzaken Kris Peeters en de regionale ministers van Leefmilieu Joke Schauvliege, Carlo di Antonio en Céline Frémault. Ook Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond, KVLV, Provincie Limburg, Netwerk Bewust Verbruiken en iFixit Europe sluiten zich bij de campagne aan.