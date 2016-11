Is een golden kredietkaart haar geld waard?

Spaargids.be - Johan Van Geyte

Kies je bij het aanvragen van een kredietkaart voor een klassieke Visa of Mastercard? Of opteer je veeleer voor een Visa Gold of MasterCard Gold? Wie kiest voor de Gold-variant weet zeker dat hij meer zal moeten betalen voor zijn kaart. Maar is ze die extra bijdrage wel waard?

Klassieke kaart biedt basisdiensten Aankopen betalen met een kredietkaart biedt enkele voordelen. Vooreerst worden alle betalingen slechts eenmaal per maand van de rekening gehaald. Dat gebeurt doorgaans pas de volgende maand zodat je nog even krediet krijgt. Vandaar trouwens de naam kredietkaart. Voorts komen alle uitgaven mooi op een overzicht.



Maar daar stoppen de gelijkenissen tussen de diverse kaarten. Elke bank bepaalt immers de verdere kenmerken van haar kaarten. Zo heeft de klassieke MasterCard van Argenta, die gratis wordt afgeleverd en een standaard uitgavenlimiet van 1.250 euro per maand heeft, geen extra's. Bij Beobank, waar voor de kaart 5 euro betaald moet worden en waar de standaard uitgavenlimiet 2.500 euro per maand bedraagt, is aan de kaart dan weer een aankoopverzekering verbonden. Die houdt een dekking in tegen diefstal en schade voor goederen met een eenheidswaarde van meer dan 50 euro die met de kaart werden betaald. De schade moet zich dan wel voordoen binnen de 200 dagen na aankoop of aflevering, de maximale tussenkomst van de verzekeraar bedraagt 1.000 euro per schadegeval.

Golden kredietkaart biedt ruim dienstenpallet Wie voor een Golden kredietkaart opteert, krijgt vooreerst een hogere maandelijkse uitgavenlimiet. Dat geeft meer ruimte aan wie soms grote aankopen doet. Verder is er een uitgebreider pallet aan diensten aan verbonden, maar ook hier stelt elke bank dat pakket volgens eigen inzichten samen. Zo biedt de Golden MasterCard van Argenta, waarvoor 40 euro moet betaald worden en waarvoor de standaard uitgavenlimiet 5.000 euro per maand bedraagt, extra verzekeringen zoals een reisannulatieverzekering (tot 5.000 euro terugbetaald), een reisongevallenverzekering, bijstand als je op vakantie ziek wordt of gerepatrieerd moet worden, een verzekering tegen beschadigde online aankopen (tot 1.500 euro per jaar) en de verlenging van de wettelijke waarborg op gekochte goederen met een jaar. Bij Belfius biedt de MasterCard Gold onder meer een reisannulatieverzekering tot 6.000 euro en is er een aankoopverzekering tot 10.000 euro per jaar. De kostprijs van de Golden kaart bedraagt hier 50,16 euro.



De vraag die je moet stellen, is dus: krijg ik voldoende waar voor de extra bijdrage die ik moet betalen voor een Golden kredietkaart? Misschien is dat het geval. Je kunt immers een aantal andere verzekeringen zoals een reisannulatieverzekering uitsparen.