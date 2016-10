Mag je eigenlijk wel een buitenlandse rekening hebben?

Spaargids.be - Johan Van Geyte

17/10/16 - 07u56

Voor het hebben van een buitenlandse rekening kun je ook goede redenen hebben. © Shutterstock.

Wil u een zicht- of een spaarrekening in het buitenland openen? Dat is helemaal wettelijk. Alleen moet u het dan wel melden. En als u dit vergeet, zorgen anderen er wel voor dat het in orde komt.

Vrij verkeer van kapitaal In Europa heerst vrij verkeer van personen, goederen en diensten en kapitaal. Dat laatste maakt dat u vrij bent in een andere lidstaat van de Europese Unie een rekening te openen. Europa wil het zelfs aanmoedigen om zo de vrije concurrentie te stimuleren. Een eengemaakte Europese markt is slechts mogelijk als er geen hinderpalen tussen de diverse landen meer zijn.



Uw vrijheid is trouwens niet beperkt tot Europa. U kunt ook buiten de Europese Unie vrij rekeningen openen. Niemand verbiedt u om dat te doen in bijvoorbeeld de VS, Noorwegen, Turkije of Australië.



Dat de afgelopen maanden enkele schandalen naar buiten kwamen over rijke Belgen met buitenlandse rekeningen verandert hieraan niets. Hun probleem was immers niet het hebben van die rekening, wel het feit dat ze die verborgen hielden voor de Belgische overheid.



Voor het openen van een buitenlandse rekening kunt u diverse motieven hebben: een hogere rente, handiger als u er een tijdlang verblijft, keuze voor een spreiding van uw vermogen,...

Vergeet de verplichte meldingen niet Maar wie een buitenlandse rekening opent, moet wel enkele verplichtingen naleven. Zo moet het bestaan van de rekening worden opgenomen in de jaarlijkse belastingaangifte. Die melding is beperkt tot de naam van de titularis en het land waar de rekening is geopend. Daarnaast moet op de aangifte alleen nog worden aangestipt of de rekening ter kennis is gebracht van het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België. Een bedrag dat op de rekening staat of verrichtingen die erop gebeuren, moeten dan weer niet worden gemeld.



De aanmelding van de rekening bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank is de tweede verplichting als u een buitenlandse rekening heeft of opent. Een uitzondering is er voor rekeningen van Paypal en Google, tenzij ze verbonden zijn aan een beroepsactiviteit of er gelden langer worden aangehouden dan strikt noodzakelijk om transacties uit te voeren. De aanmelding kan online gebeuren via een formulier dat op de website van de Nationale Bank is terug te vinden. Hierin zal u de naam van de rekeninghouder, de naam van de bank en het rekeningnummer moeten opgeven. Een bedrag moet u niet bekendmaken.