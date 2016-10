Sint is al in de winkels (en dat verwart kinderen)

Door: redactie

15/10/16

video

Sinterklaas is nog lang niet in het land, maar toch vind je zijn snoepgoed al in de winkels. Reclame maken voor de sint mag eigenlijk pas vanaf 1 november. Maar volgens de federatie van de sector, Comeos, kan je handelaars niet verbieden om de producten zelf al in de rekken te leggen.



Volgens kinderpsychologe Vanessa Van Schuerbeek verwarren we op die manier jonge kinderen. "We moeten de aanloopperiode veel korter houden", vertelt ze aan VTM NIEUWS.