Verzekeraar kan dronken chauffeur met omnium niet meer uitsluiten

13/10/16 - 14u20 Bron: Belga

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest beslist dat een uitsluitingsbeding voor dronken bestuurders in een omniumautoverzekering niet meer geldig is. Dat bericht De Tijd vandaag op basis van een artikel in De Juristenkrant.