Voorafbetaalde kredietkaart: nuttig, maar met beperkingen

13/10/16 - 08u02

© Ekaterina Minaeva - Shutterstock.

Er zijn inmiddels al heel wat voorafbetaalde kredietkaarten op de markt. Maar wat kan je ermee doen? En zijn er ook beperkingen?

Een klassieke kredietkaart laat je toe om uitgaven in heel wat winkels in binnen- en buitenland te betalen met als aangename bijkomstigheid dat ze pas de volgende maand van je rekening gaan. Je kunt er zelfs voor opteren om de uitgaven met de kaart in schijfjes af te betalen. Je koopt dan als het ware op krediet. Vandaar trouwens de naam kredietkaart. Een overzicht van de beschikbare kaarten vind je op Spaargids.be. Sinds enkele jaren zijn er echter ook voorafbetaalde kaarten op de markt. Hier moet je eerst geld op je kaart zetten. Je kunt slechts aankopen doen ten belope van het bedrag op de kaart. Wordt dat bedrag te laag, dan moet je de kaart bijladen. In plaats van achteraf, zet je dus vooraf geld opzij.

Het voorafbetaalde karakter van de kaart heeft het grote voordeel dat ze toelaat om de uitgaven onder controle te houden. Er kan immers maar een beperkt bedrag mee worden betaald. Dus ideaal voor ouders die hun kinderen die in het buitenland studeren een bepaald bedrag willen meegeven. Niet alleen houden ze de totale uitgaven onder controle, met de kaart kunnen ook geen schulden worden gemaakt en ze krijgen na verloop van de maand ook een overzicht van de plaatsen waar betaald werd. Ook voor consumenten die wantrouwig staan tegenover het gebruik van kredietkaarten voor internetaankopen bieden de voorafbetaalde kaarten een houvast. De kans op misbruik met de kaart is beperkt tot het opgeladen bedrag.

Andere beperkingen

Wie een voorafbetaalde kredietkaart koopt, kijkt best ook naar de limieten op de kaart. Welk bedrag kan je op de kaart opladen? Hoeveel keer kan je de kaart opladen? Welk bedrag kan je maximaal uitgeven? Let ten slotte ook op de kosten. Doorgaans moet voor de kredietkaart een jaarlijkse bijdrage worden betaald.



Ook het afhalen van geld uit de muur is niet gratis. Voor afhalingen binnen de eurozone bent u trouwens beter af met een Bancontact-kaart met Maestro-logo. Voor afhalingen buiten de eurozone hangt het van geval tot geval af. Wil je weten wat is dat geval de beste keuze is, dan kan je een beroep doen op de Whattcardapp van Spaargids.