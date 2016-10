België op vier na grootste invoerder van champagne ter wereld in 2015

Door: redactie

België was vorig jaar wereldwijd de op vier na grootste invoerder van champagne. Liefst 9,2 miljoen flessen werden officieel ingevoerd in ons land. Dat meldt het Benelux Champagne Bureau vandaag.

De cijfers vertonen een zeer lichte daling, wellicht te wijten aan een stijging van de accijnzen, en houden geen rekening met champagne die Belgische consumenten ter plaatse zijn gaan aankopen.



De belangrijkste importeur van champagne was vorig jaar opnieuw het Verenigd Koninkrijk, met 34 miljoen flessen.



Champagne was in 2015 goed voor een omzetcijfer van 4,7 miljard euro, waarvan 2,6 miljard euro afkomstig van export.