Vanaf welke leeftijd mag je een spaarrekening openen?

10/10/16 - 08u04

Kinderen mogen zelfstandig een eigen spaarrekening openen. © Shutterstock.

Sparen is een deugd. En dus mag het kinderen al van jongsaf worden aangeleerd. Maar wat mogen ze zelf? Een rekening openen? En ook geld afhalen? Of hebben ze voor alles een toestemming nodig van vader en moeder?

Ouders mogen niet alles

Geld op een spaarrekening storten, is dus makkelijk, geld opvragen ligt moeilijker. Hiervoor moet het kind wel zestien zijn. De afhalingen zijn bovendien begrensd tot 125 euro per maand. Voor grotere afhalingen is tot 18 jaar de toestemming van de ouders of de voogd nodig. Onder de zestien is die sowieso vereist. De toestemming van een van hen volstaat daarbij. Voor daden van beheer wordt elke ouder wettelijk geacht om op te treden met instemming van de andere ouder, tenzij er door de rechter anders is beslist.



Mogen ouders dan geld afhalen van de spaarrekening van hun kinderen? Dat kan inderdaad, maar de afhalingen moeten gebeuren in het belang van het kind. Bijvoorbeeld om hun studiekosten niet betalen. Niet om er zelf een wereldreis mee te maken.



Handelen ze niet in het belang van het kind, dan kan de jongere hen daarvoor voor de rechtbank ter verantwoording eens hij of zij 18 is.



Ouders die dit willen vermijden, kunnen ervoor opteren om een spaarrekening op eigen naam te openen en er bijvoorbeeld een zogenaamde rubriekrekening van te maken. Daarbij stellen ze dat het geld voor een specifiek doel is bestemd. Eens het kind 18 is of later kunnen de ouders dan het gespaarde bedrag overdragen.



Een alternatief is dit te doen via stortingen in een levensverzekering, waarbij de jongere als begunstigde wordt aangeduid en hij dit geld krijgt op het moment dat hij 18 is of later. Een overzicht van de tak21-spaarverzekeringen vindt u alvast eveneens op de website van Spaargids.be.