"Vlaamse daken moeten in 2020 een minimum aan dakisolatie hebben"

Door: redactie

8/10/16 - 13u12 Bron: Belga

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) © belga.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) wil inzetten op betere renovaties van woningen om de energieprestaties te verbeteren. In 2020 moeten alle daken verplicht een minimum aan dakisolatie hebben. De Vlaamse regering bouwt daarom langzaam de financiële steun af. Tommelein lanceerde ook het woord "benoveren", wat staat voor "beter renoveren." Het Vlaams Energieagentschap gaf daarom de brochure "Ik Benoveer" uit.

"De cijfers tonen aan dat er nog heel wat werk is om onze drie miljoen woningen in Vlaanderen klaar te maken voor de toekomst", aldus de minister. "De helft is namelijk ouder dan 40 jaar en momenteel wordt hiervan slechts 0,7 procent per jaar gerenoveerd. Het doel van de Vlaamse overheid is een sterke verhoging van de renovatiegraad. Zo wordt de economische activiteit van de brede bouwsector ook gestimuleerd, waardoor de werkgelegenheid en de economische groei een positieve evolutie kunnen doormaken."



Een van de concrete maatregelen die Tommelein introduceert om sneller te renoveren is het afschaffen van de dubbele ondersteuning van dakisolatie. "Vandaag kun je zowel een premie als een fiscaal voordeel krijgen als je je dak laat isoleren door een aannemer. De Vlaamse regering heeft er tijdens de afgelopen begrotingsbesprekingen voor gekozen om de belastingvermindering stopt te zetten. Dat is namelijk een dubbele ondersteuning, aangezien er ook premies zijn." Wie zijn bestelling nog dit jaar plaatst, ten laatste eind 2016 een voorschot stort en ten laatste 31 december 2017 de factuur betaalt, zal nog van de belastingvermindering kunnen genieten. "We voorzien dus een overgangsperiode, maar de boodschap is duidelijk: wacht niet langer om je dak te isoleren."