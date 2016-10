Hoe haal je het maximum uit je getrouwheidspremie?

Spaargids.be - Johan Van Geyte

6/10/16 - 08u05

Je kunt je geld ook meer laten opbrengen zonder van bank te veranderen. © Shutterstock.

Wakkere spaarders hoeven niet altijd van bank te veranderen om een hogere intrest op hun spaargeld te verwerven. Het volstaat dat ze bij dezelfde instelling geld overschrijven van de ene spaarrekening naar de andere. Drie keer per jaar mag dat met behoud van renteperiode.

Vergoeding spaarrekening De vergoeding op een spaarrekening bestaat uit twee delen. De basisrente wordt gegeven voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. De getrouwheidspremie komt daar bovenop voor gelden die twaalf maanden behouden worden.



Wie de volledige vergoeding wil, kan dus niet anders dan zijn geld minstens een jaar te behouden, zoniet krijgt hij enkel de basisrente. En die is meestal karig.



Bij het gros van de spaarrekeningen is de getrouwheidspremie groter dan de basisrente. Zelfs bij de wettelijke minimumopbrengst is dat het geval. Zo bedraagt de minimale basisrente 0,01%, terwijl de minimale getrouwheidspremie toch 0,10% beloopt.



Een overzicht van de vergoedingen van de diverse spaarrekeningen vind je trouwens op de website van Spaargids.be.

Extra mogelijkheden Toch zijn er voor de spaarders enkele veiligheden ingebouwd. Zo moeten de banken de afhalingen eerst verrekenen met de stortingen waarvan de renteperiode het minst ver gevorderd is. Op die manier gaat er het minst potentiële getrouwheidspremie verloren.



Voorts moeten de financiële instellingen hun klanten de mogelijkheid geven om te zien wat de impact van een afhaling is op hun rentevergoeding, bijvoorbeeld met een rentecalculator op hun website.



De spaarder moet de toestand ook niet lijdzaam ondergaan. De wet geeft hem de mogelijkheid om driemaal per jaar geld van de ene spaarrekening naar de andere spaarrekening over te schrijven zonder zijn getrouwheidspremie te verliezen. Hierbij gelden wel enkele voorwaarden. Zo moet zowel de spaarrekening van waar de betaling vertrekt als de spaarrekening waarop ze toekomt (mede) op naam staan van dezelfde persoon. Beide rekeningen moeten bovendien bij dezelfde financiële instelling worden aangehouden. En ten slotte moet het gaan om overschrijvingen van minstens 500 euro.



Bij een dergelijke overschrijving tussen twee rekeningen van dezelfde spaarder zal de getrouwheidspremie verhoudingsgewijs worden berekend. De dagen op de eerste spaarrekening zullen tegen de premie van die rekening worden vergoed, de dagen op de tweede spaarrekening tegen het tarief van die tweede rekening.



Voor de spaarder komt het er dan ook op aan om bewust om te gaan met deze mogelijkheden. Ten eerste door te beseffen dat men binnen dezelfde bank kan overschrijven van een rekening met een lage rente naar een rekening met een hoge rente. En ten tweede door optimaal gebruik te maken van de drie keer. Zo boekt men beter een keer 1.500 euro over dan driemaal 500 euro. In dit laatste geval zijn alle overboekingen met behoud van renteperiode immers meteen opgebruikt.