4/10/16 - 10u56 Bron: Belga

Stookolie bestellen wordt morgen duurder, zo blijkt uit een mededeling van de FOD Economie. Wie minstens 2.000 liter bestelt, betaalt maximum 0,5232 euro per liter. Dat is een stijging met 2,56 cent per liter.