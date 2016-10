Van Overtveldt wil kmo's extra belastingkorting geven

Door: redactie

Geef kmo's een extra belasting­korting, maar hou enkele afgeslankte gunsttarieven voor grote bedrijven in stand. Dat is het compromis dat nu op tafel ligt voor de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Nu de begrotingsgesprekken op volle toeren draaien, heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zijn kaarten op tafel gegooid voor de hervorming van de vennootschapsbelasting. Hij heeft drie scenario's voorgesteld aan de coalitiepartners. Eén daarvan krijgt ook duidelijke steun van de N-VA. Daarbij zou er gewerkt worden met een dubbel tarief. Grote bedrijven zouden in ons land voortaan om en bij de 22% belasting op hun winst betalen, in plaats van in principe 34% nu.



Notitonele interestaftrek

Enkele fiscale gunstmaatregelen, ­zoals de notionele interest­aftrek, zouden in een afgeslankte vorm blijven bestaan. Daartegenover staat dat kmo's een extra korting krijgen. Zij zouden slechts 18% moeten betalen op een eerste schijf van hun winst. Verdienen ze meer dan een bepaald plafond, dan komen ze ook in de hogere categorie van 22% ­terecht. Het voorstel komt tegemoet aan de kritiek van CD&V, MR én Open Vld op het eerste voorstel van Van Overtveldt eind augustus.



Daarin zou de vennootschapsbelasting dalen van 34% naar 20% voor alle bedrijven. In ruil daarvoor sneuvelden zo goed als alle ­fiscale aftrekken en gunst­regimes die ­bestaan in ons land.



