Nu ook producten van Albert Heijn in rekken bij Delhaize

3/10/16 - 17u36 Bron: Belga

De supermarkten en een deel van de zelfstandige winkels van Delhaize bieden sinds enkele dagen een selectie producten aan van de Nederlandse zustersupermarktketen Albert Heijn. Dat meldt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. "Het gaat om een test, om na te gaan of er bij de klanten vraag naar is."

Begin vorige maand werd bij Albert Heijn in Nederland ook al gestart met een vier weken durende test met Delhaize-producten. Hoe lang de test bij Delhaize zal duren, is onduidelijk.



De test in de Delhaize-winkels betreft een display met bioproducten van Albert Heijn en in Vlaanderen ook een display met "typisch Hollandse producten".