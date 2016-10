ING slorpt Record op: van dubbele naar enkele garantie voor uw spaargeld

Spaargids.be - Johan Van Geyte

ING Bank slorpt Record Bank op. Daardoor zakt de bescherming voor wie bij beide instellingen klant is.

Wie zowel bij Record Bank als bij ING klant is, dreigt de bescherming van zijn spaargeld te zien dalen. Momenteel genieten ze nog tweemaal van de borgstelling van het Garantiefonds tot 100.000 euro per persoon mochten hun banken over de kop gaan, straks is dat nog slechts eenmaal het geval.

Vangnet blijft nodig De kans dat een bank over de kop gaat, is klein. Dat is toch de theorie want financiële instellingen worden enorm gecontroleerd.



Maar een 100%-zekerheid geeft dat niet, leerde het recente faillissement van Optima Bank. In een verder verleden ging ook al de Bank Max Fischer over de kop en werd de kleine spaarbank Minerve gedwongen in vereffening gesteld. Voorts zorgde ook de teloorgang van het IJslandse Kaupthing voor paniek bij de Belgische spaarders. En bij de levensverzekeraars kwam een overkwikkelijk einde aan het avontuur van Apra Leven. En dan gaan we nog voorbij aan de ondersteuning door de staat die kleppers als Fortis Bank, ING, Dexia, KBC en Ethias nodig hadden om overeind te blijven.



Een goed vangnet blijft dan ook nodig. Het gaat hier toch om de bescherming van spaargeld waar gewone consumenten jarenlang hebben voor gewerkt.



Dat een Garantiefonds voor de financiële sector er zich borg voor stelt dat zelfs bij een faillissement van een bank de consumenten hun spaargeld tot 100.000 euro per persoon en per bank terugkrijgen, is bijgevolg een goede zaak.

Spreiden geeft meer zekerheid Toch kunnen de consumenten ook veel zelf doen. Bijvoorbeeld door hun tegoeden te spreiden over verschillende financiële instellingen. Dat zou al vermijden dat ze in de problemen kunnen raken, mocht de Nationale Bank beslissen om alle uitgaande betalingen bij een bank te blokkeren zoals ze recentelijk nog deed bij Optima.



De spreiding heeft een bijkomend voordeel. Gezien de waarborg tot 100.000 euro per persoon van het Garantiefonds per instelling geldt, genieten mensen die hun vermogen over meerdere banken verdelen dus meerdere keren van die borgstelling.

Record - ING: van twee naar één Wie momenteel zowel bij Record Bank als bij ING spaart, is in dat geval. Record Bank mag dan wel eigendom zijn van ING, het is een aparte instelling. En dus geldt de bescherming tot 100.000 euro zowel voor ING als voor Record.



Als ING haar voornemen doorzet om Record Bank in de eigen werking te integreren, blijft er nog slechts één instelling over en bijgevolg ook maar één keer de bescherming tot 100.000 euro. Tevens wordt het resterende risico van de betrokken klanten geconcentreerd op één bank.



Let wel: het is niet omdat er een andere naam hangt boven de deur van de twee of drie bankkantoren waar u klant bent dat u automatisch twee of drie keer geniet van de bescherming. Zo zijn Fintro en Hello Bank geen aparte banken. Het zijn gewoon merken van BNP Paribas Fortis. Wie bij Fintro of Hello Bank klant is, is dus direct klant bij BNP Paribas Fortis. Hier geldt dus slechts éénmaal de garantie tot 100.000 euro.