Waarom zou je kiezen voor een termijnrekening?

Spaargids.be - Johan Van Geyte

3/10/16 - 07u51

Een termijnrekening laat je kapitaal (zachtjes) groeien. © Shutterstock.

Spaarders die van een perfect voorspelbare belegging houden, vinden bij de termijnrekeningen zeker hun gading. Maar er zijn ook enkele andere redenen waarom de rekening een optie kan zijn voor wie zijn vermogen wil beheren.

Opbrengst staat volledig vast De werking van een termijnrekening is eenvoudig. Je geeft aan voor welke periode je je spaargeld wil plaatsen en je krijgt een vaste rente voor die hele looptijd toegekend. Je weet op voorhand dus precies hoeveel je belegging gaat opbrengen, ongeacht of het om een aantal dagen, een aantal weken, een aantal maanden of een aantal jaren gaat. Dat is dus anders dan bij een spaarrekening, waar de basisrente dagelijks kan worden gewijzigd. Er zijn ook geen instapkosten, geen beheerskosten en geen uitstapkosten.



Die eenvoud maakt het makkelijk om de aanbiedingen van de verschillende banken te vergelijken. Zo leert het overzicht van de termijnrekeningen door Spaargids.be dat het beste aanbod op 3 maanden momenteel wordt geboden door Izola Bank, dat hiervoor 1,05% bruto afficheert. Ook op 1 jaar, 3 jaar en 5 jaar is deze bank, die eigendom is van de Vlaamse familie Van Marcke, koploper met respectievelijk 1,25%, 1,75% en 2,50%.



De inlagen op termijnrekeningen vallen net als de tegoeden op spaarrekeningen onder de depositogarantieregeling. Dat houdt in dat gelden tot 100.000 euro per persoon door de beschermingsfonds worden terugbetaald, mocht de bank waar uw rekening staat over de kop gaan.



Let hierbij wel op. Een aantal instellingen die Belgische spaarders benaderen vallen onder een buitenlandse regeling. Zo worden tegoeden bij Izola Bank, ondanks haar Vlaamse aandeelhouders, verzekerd door het depositogarantiestelsel van Malta.

Verschil tussen kort- en langlopende plaatsingen Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kortlopende en langlopende deposito's. Kortlopend is alles wat minder dan een jaar is, langlopend alles wat meer dan twaalf maanden duurt.



Bij kortlopende deposito's wordt de rente op de vervaldag uitbetaald. Bij langlopende deposito's is er in principe elk jaar een uitbetaling, al kan de spaarder bij sommige instellingen ook kiezen voor bijvoorbeeld maandelijkse, tweemaandelijkse, driemaandelijkse of zesmaandelijkse betalingen.



Er is nog een verschil. Bij kortlopende deposito's kan de spaarder kiezen voor een automatische herbelegging van het kapitaal voor dezelfde looptijd. Hij kan daarbij opteren om alleen het startbedrag te hernieuwen, dan wel om er de netto-intrest aan toe te voegen en het globale bedrag te herbeleggen.

Voorbehoud van vruchtgebruik is mogelijk In tegenstelling tot spaarrekeningen kan bij termijndeposito's worden gedifferentieerd naargelang het ingebrachte kapitaal. Niets belet bankiers een commerciële geste te doen en de klant een hoger tarief te geven dat geafficheerd, bijvoorbeeld om hem ervan te weerhouden over te stappen naar de concurrentie.



Het is ook mogelijk om aan de termijnrekening een vruchtgebruik te koppelen. Dit betekent dat de intrest wordt toegekend aan iemand anders dan de rekeninghouder. Het biedt onder meer mogelijkheden voor ouders om een kapitaal te schenken aan hun kinderen, maar intussen zelf de intresten te blijven genieten.

Ook nadelen Aan termijnrekeningen zijn evenwel ook nadelen verbonden. In tegenstelling tot op een spaarrekening, waar de intresten tot 1.880 euro per persoon en per jaar zijn vrijgesteld van belasting, zijn de intresten op een termijnrekening vanaf de eerste euro onderhevig aan de roerende voorheffing van 27%.



Voorts wordt van de spaarder verwacht dat hij tegen de geboden voorwaarden de hele rit uitzit, ook al zouden de rentevoeten sterk stijgen. In die zin loopt de belegger toch een renterisico.



In een aantal specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij bouwplannen, gaan de banken niettemin soms vlot om met deze afspraken. De belegging kan dan vervroegd worden stopgezet. Wel zal dan vaak een herberekening van de rente gebeuren. De consument heeft immers een rente gekregen die niet aangepast was aan de werkelijke looptijd. Hoe die berekening gebeurt, staat in de algemene voorwaarden van de banken.