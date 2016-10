Negen op de tien handelaars willen later solden

Door: redactie

1/10/16

video Negen op de tien handelaars willen dat de koopjesperiode met een maand verschoven wordt. Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van een eigen onderzoek.

Nu beginnen de winterkoopjes traditioneel in januari en de zomerkoopjes in juli, maar dat vinden de meeste winkeliers te vroeg. De seizoenen schuiven op, of zo lijkt het toch: het is nu nog altijd zacht weer, en dus blijven alle winterkleren in de rekken hangen. Daarom stelt het NSZ een verschuiving van de solden voor: winterkoopjes in februari in plaats van januari en zomerkoopjes in augustus in plaats van juli.



Er is echter nog geen eensgezindheid over het schuiven met de soldenperiodes. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen zou die graag een maand later laten beginnen dan nu het geval is, maar bij Unizo luidt het dat er nog moet afgetoetst worden bij alle sectoren.



De afgelopen vijf jaar waren de solden zelden succesvol, zegt NSZ, en een van de voornaamste oorzaken daarvan was het weer. "Tijdens de zomersolden was het dikwijls te fris, te regenachtig of dan weer veel te warm, terwijl januari vooral herfstig weer bracht, met veel regen en wind. De echte zomer of winter liet zich pas een maand later voelen."



Bij Unizo klinkt het dat men nog aan het aftoetsen is bij de betrokken sectoren. "We weten dat een bepaald deel van de modedetailhandel vragende partij is, maar andere sectoren denken daar helemaal anders over, bijvoorbeeld iemand die een kachel wil verkopen in de solden", zegt Unizowoordvoerder Filip Horemans. "Er is dus nog geen eenduidigheid", aldus Horemans, die daar aan toevoegt dat Unizo samen met Comeos en het kabinet van minister Kris Peeters overlegt over de kwestie.