Vergroening verkeersfiscaliteit bestelwagens enkel voor nieuwe inschrijvingen

27/09/16 - 20u43 Bron: Belga

De aangekondigde vergroening van de verkeersfiscaliteit voor bestelwagens zal enkel gelden voor nieuwe inschrijvingen. Voor de huidige voertuigen verandert er niets, zegt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld). De minister zegt dat het de bedoeling is om de hervorming budgetneutraal te houden. "Het is zeker niet de bedoeling om extra inkomsten op te halen".

Bij de voorstelling van de begroting voor volgend jaar kondigde de Vlaamse regering aan dat het de verkeersbelastingen voor bestelwagens wil vergroenen, naar analogie met wat sinds dit jaar voor personenwagens is gebeurd.



Net zoals bij personenwagens, zal de nieuwe verkeersfiscaliteit enkel van toepassing zijn op nieuwe inschrijvingen, zowel van nieuwe als tweedehandsvoertuigen.



"Voor wie al een bestelwagen heeft, verandert er dus niks, maar voor nieuwe inschrijvingen geldt het principe 'de vervuiler betaalt'. Waar mogelijk willen we CNG- of benzinemodellen aanmoedigen en de ontdieseling stimuleren. We bekijken nog voor welke modellen dat effectief kan. Bestelwagens zijn essentieel voor de uitoefening van de job van onze duizenden zelfstandigen, dus we zullen dit eerst goed bekijken binnen de regering", zegt Tommelein.



De precieze modaliteiten zijn nog niet bepaald, maar het is sowieso de bedoeling dat de hervorming budgetneutraal is.