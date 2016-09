Millennials willen leven zoals mama en papa. Maar ook op kosten van mama en papa

Door: redactie

Hotel Mama is populairder dan ooit bij de Belgische millennials, jongeren tussen de 18 en 34. Het geeft hen de kans om de levensstijl van hun ouders te kopiëren, zonder dat ze over hun financiële slagkracht beschikken. Belgische Millennials sparen gemiddeld 394,5 euro per maand, een vijfde van hun inkomen. Hun spaargeld gebruiken ze om even uit te checken uit het ouderlijk huis en de wereld te verkennen.

Sparen

Anders dan vorige generaties, zijn millennials financieel een stuk minder ambitieus. Voor hen betekent financieel succes dat ze de levensstijl van hun ouders kunnen aanhouden. Ze spiegelen zich niet enkel aan hun ouders, ze kopiëren ook hun spaargedrag. Ze volgen de gouden spaarregels die de vorige generatie met de paplepel ingegoten kreeg: sparen, sparen en nog eens sparen om het klassieke spaarboekje te vullen.



De Belgische millennial op de arbeidsmarkt verdient gemiddeld 1883,4 euro. 82,5% zet daarvan geld opzij op zijn/haar spaarrekening. Gemiddeld gaat het om een maandelijks bedrag van 394,5 euro, een vijfde van zijn of haar inkomen.



Uitchecken

De hamvraag voor millennials is: hoe kun je de levensstijl van je ouders aanhouden, zonder over dezelfde middelen te beschikken? Door gewoon bij je ouders te blijven wonen, klinkt het.



Uitchecken uit Hotel Mama blijkt dan ook moeilijker dan ooit. Vier op de tien millennials woont nog thuis. Bij de 25-plussers is dat nog steeds een kwart. Wat opvalt: ongeacht de leeftijd van de ondervraagden denken ze allemaal dat nog minstens vier jaar te doen. Van uitstel komt afstel, zo lijkt het. Mannen (4,8 jaar) denken doorgaans langer te blijven plakken dan vrouwen (3,7 jaar); en Franstaligen (4,7 jaar) langer dan Vlamingen (3,9 jaar).



Gratis

Wonen bij ouders is bovendien steeds vaker gratis. Slechts een op de vijf moet een financiële bijdrage betalen om thuis te wonen. Niet toevallig kunnen millennials die nog thuis wonen heel wat rijkelijker leven dan zij die al op eigen benen staan: ze geven significant meer uit aan kledij (+84,6%), technologie (+67,7%) en activiteiten zoals festivals (+103,6%).



Vakanties

Met het ouderlijk huis als uitvalsbasis ontdekken millennials de wereld. Voor 32,2% houdt financieel succes in dat ze de mogelijkheid hebben om regelmatig op reis te gaan. Die vakanties zijn, samen met de kosten van een woning of appartement, zelfs de grootste uitgavepost van de millennial (13,4%). De reismicrobe is vooral aanwezig bij -25-jarigen waarbij 41,8% aangeeft dat financieel succes en reizen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.



Zeer opvallend: zelfs als het hen financieel niet zo voor de wind gaat, wordt het reisje niet geschrapt. "Als we kijken naar welke kosten op afbetaling worden gedaan, geeft bijna de helft van de -25-jarigen (44,9%) aan een reis op afbetaling te kopen. En ook de ouders blijken hun kroost graag een handje toe te steken om te reizen. In Vlaanderen (23,1%) komt dat wel significant vaker voor dan in Franstalig België (14,0%)", aldus Steven De Backer, Head of Communication van Keytrade Bank.



Pensioensparen

"Als millennials de levensstijl van hun ouders willen aanhouden, mogen ze niet teren op de beproefde recepten van hun ouders om hun vermogen op te bouwen. Weinigen maken bijvoorbeeld gebruik van de fiscale voordelen van pensioensparen: op dit moment geeft slechts 39,9% aan dat hij/zij aan pensioensparen doet. Enige 'sense of urgency' komt pas bij dertigplussers", zo zegt De Backer. Ook de mogelijkheden van beleggen blijven onderbenut. Slechts één op de acht (13,8%) geeft aan te beleggen.



"We moeten jongeren bewust maken hoe ze het klassieke spaarboekje kunnen aanvullen. De millennials zijn bij uitstek de generatie die extra schwung kan brengen in de economie, maar hun spaargedrag staat op dit moment haaks op de ondernemingszin die ze steeds vaker aan de dag leggen."