Opgepast! 10.000 gebruikers van dienstencheques schrijven wekelijks geld over naar verkeerde rekening

Door: redactie

13/09/16 - 20u48 Bron: Belga

Acht maanden na de regionalisering van de dienstencheques voeren meer dan 1 miljoen gebruikers overschrijvingen voor dienstencheques op de nieuwe bankrekeningnummers uit. Toch gebruiken nog elke week tienduizend gebruikers het verkeerde (oude) rekeningnummer voor overschrijvingen. Tot hiertoe mocht Sodexo deze aanvragen nog aanvaarden. Binnenkort is dat niet meer het geval: de RVA vraagt dat die oude bankrekeningen worden afgesloten, zo meldt Sodexo, uitgever van de dienstencheques.

Sinds de regionalisering van de dienstencheques op 1 januari 2016 bestaat er voor elke regio (Vlaanderen, Wallonië, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een apart bankrekeningnummer om dienstencheques te bestellen en betalen.



Ondanks regelmatige herhaling van die wijziging gebruiken wekelijks nog tienduizend personen de oude bankrekeningnummers die binnenkort afgesloten worden. "Herinnering voor de vergeetachtigen: het is nog niet te laat om deze gewoonte te veranderen, maar de tijd dringt", aldus Sodexho dinsdag in een persbericht.



Het bedrijf wil "verwarde" gebruikers geruststellen. "Als een gebruiker per ongeluk een betaling doorvoert op een niet meer bestaand rekeningnummer, krijgt hij dat volledige bedrag terugbetaald. De gebruiker wordt wel verplicht een nieuwe overschrijving te maken op één van de drie regionale bankrekeningnummers om zijn dienstencheques te bestellen. Hij verliest hiermee geen geld, maar wel tijd", aldus Greg Renders, Senior Manager Public Benefits bij Sodexo.



Ter herinnering, de drie geldige bankrekeningnummers om dienstencheques te bestellen:



- om dienstencheques in Vlaanderen te bestellen: BE41 0017 7246 2610;



- in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BE28 0017 7246 3620;



- in Wallonië: BE15 0017 7247 4330.