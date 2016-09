Carrefour haalt kippenworst uit handel

Door: redactie

13/09/16 - 19u37 Bron: Belga

© reuters.

Supermarktketen Carrefour heeft kippenworst uit de handel genomen omdat er mogelijk salmonella aanwezig is in het product. Dat meldt de persdienst van Carrefour deze avond.

Het bedrijf Lammens neemt uit voorzorg de kippenworst uit de handel en roept het product terug van bij de consumenten. Deze producten werden uit de handel gehaald. Er werden echter een aantal producten in 31 van de meer dan 750 Belgische Carrefour-winkels verkocht voor de terugroeping, in de periode tussen 8 en 13 september. Consumenten die bovenstaande producten in hun bezit hebben, worden gevraagd om deze niet te consumeren en ze terug te brengen naar hun verkooppunt, waar ze terugbetaald worden.



De mogelijke symptomen van een salmonellabesmetting zijn buikkrampen en diarree, vaak vergezeld van koorts. Deze symptomen doen zich meestal voor binnen de 12 tot 72 uur na de besmetting. Deze symptomen kunnen ernstiger zijn bij jonge kinderen, zwangere vrouwen, oudere mensen of mensen met een verminderde immuniteit. Mensen die de bovengemelde producten hebben geconsumeerd en die deze symptomen vertonen, worden verzocht hun huisarts te raadplegen en hem op de hoogte te brengen van deze consumptie.



Voor meer informatie kunnen de klanten terecht bij de klantendienst van Carrefour op het gratis nummer 0800/9.10.11, alle werkdagen van 8.30 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 17 uur.



De lijst met betrokken winkels is beschikbaar op http://www.carrefour.eu/nl/productterugroeping.