Meer Belgen verdienen te weinig om belasting te betalen

bewerkt door: redactie

12/09/16 - 19u07 Bron: Belga

© photo news.

economie Het aantal Belgen dat te weinig verdient om personenbelasting te betalen, neemt toe. Na een jarenlange daling is het aantal in het aanslagjaar 2014 opnieuw gestegen van 1,65 tot 1,67 miljoen.

Het aantal steeg in de aanslagjaren 2010-2011 van 1,8 tot 1,86 miljoen, waarna een daling volgde tot 1,72 miljoen in 2012 en 1,65 miljoen in 2013.



De stijging voor het aanslagjaar 2014 doet zich voor in alle drie de gewesten. In Vlaanderen was er een toename van 785.045 tot 794.305, in het Waals Gewest van 568.066 tot 577.268 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 300.475 tot 306.180.



Het aandeel Vlamingen bedroeg 47,3 procent, het aandeel Walen 34,4 procent. De inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren goed voor 18,2 procent van het totale aantal mensen dat een te beperkt inkomen had.



Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt op een schriftelijke vraag van Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang).