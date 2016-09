Welke bankkaart gebruik je best in het buitenland?

Spaargids.be - Johan Van Geyte

12/09/16

In het buitenland betaalt u maar best met de juiste kaart. © Shutterstock.

Binnenkort op Erasmus? Of gewoon een buitenlands reisje in het vooruitzicht? Welke bankkaart neem je dan het best mee om je aankopen ter plaatse zo vlot en zo goedkoop mogelijk te kunnen betalen of om geld uit de muur te halen? Het trekken van de juiste debet- of kredietkaart is niet zonder belang. Wie weinig kritisch is, dreigt een pak onnodige kosten te maken.

Eenvoudig binnen de eurozone Binnen de eurozone is de regeling eenvoudig. Betalen met een Bancontact-kaart in een winkel of een tankstation of er geld mee uit de muur halen, mag niet meer kosten dan dezelfde transactie in het binnenland doen. Als u met de kaart gratis geld uit de muur haalt in Brussel, zal u dus evenmin kosten aangerekend krijgen als u datzelfde doet in Milaan of Dublin. Betaalt u enkele centiemen telkens u aan de automaten van andere banken geld tankt, dan speelt ditzelfde ook in de andere eurolanden.



Dat alles is een gevolg van SEPA, de Single European Payment Area of de Eengemaakte Europese Betaalruimte. De Europese Commissie zette dit initiatief op om de grensoverschrijdende handel aan te moedigen.



Let wel: wie zijn Bancontactkaart in het buitenland wil gebruiken, moet een kaart hebben met een Maestro-logo. Eventueel moet hij aan de bank vragen om de mogelijkheid om ze in het buitenland te kunnen gebruiken te activeren.

Geld afhalen met kredietkaart is niet gratis Een alternatief voor de Bancontact-kaart zijn kredietkaarten als Visa en MasterCard. Ook hier geldt dat de tarieven voor het gebruik ervan binnen de hele eurozone hetzelfde moeten zijn.



Betalen met een kredietkaart kan in de hele eurozone eveneens zonder extra kosten. Anders is het als u met de kredietkaart geld uit de muur wil halen. Dan loopt de rekening al snel op. Enkele voorbeelden. Heeft u een Classic Visa-kaart van AXA, dan kost dit u forfaitair 4 euro. Voor dezelfde kaart bij Belfius komt de rekening op 5 euro. Bij Beobank betaalt u 2,50% van het afgehaalde bedrag met een minimum van 5 en een maximum van 15 euro. En bij BNP Paribas Fortis 4 euro plus 1% van het afgehaalde bedrag.

Buiten de eurozone Buiten de eurozone gelden de beperkingen van SEPA niet. Hier hebben de kaartuitgevers een grotere vrijheid voor het aanrekenen van kosten. In de eerste plaats moet u rekening houden met de toegepaste wisselkoersen. In de praktijk zijn de wisselmarges die banken toepassen meestal voordeliger bij het gebruik van kredietkaarten dan met de Bancontact-kaart.



Voor het afhalen van een beperkte hoeveelheid geld uit automaten ligt dit, net als binnen de eurozone, dan weer anders. Hier zal u doorgaans goedkoper af zijn met de Bancontact-kaart. Zo vraagt ING bij gebruik van de Classic Visa-kaart naast een wisselkoerscommissie van 1,60% een vergoeding van 4,96 euro plus 1% van het afgehaalde bedrag. Bij gebruik van de MasterCard van Argenta is dat een wisselkoerscommissie van 1% en een vast bedrag van 4 euro.