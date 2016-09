"Fiscus screent bankkaarten met respect voor privacy"

Door: redactie

Bij de controle door de fiscus van buitenlandse bankkaarten is het belangrijk dat de privacy wordt gerespecteerd. Dat zegt staatssecretaris voor de Privacy Philippe De Backer. Hij heeft daarover afspraken gemaakt met zijn collega Van Overtveldt. Dat laat hij weten in een persbericht.

Zaterdag meldde De Tijd dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) via Worldline, de grootste betaaloperator van ons land, alle betalingen met bank- en kredietkaarten gaat screenen. "We moeten fiscale fraude aanpakken, maar dat moet op een manier gebeuren die de privacy van de burgers die niet frauderen ook respecteert", zegt de Open Vld-bewindsman. "De fiscus moet niet van iedereen met naam en toenaam weten wat hij of zij allemaal koopt."



Buitenlandse betaalkaarten

In het kader van het onderzoek dat de fiscus wil voeren naar buitenlandse betaalkaarten en fiscale fraude heb ik minister Van Overtveldt en de diensten aangesproken om ervoor te zorgen dat die strijd ook ten allen tijde met respect voor de privacy en de wettelijkheid gebeurt, luidt het.



Databank

De fiscus zal gericht de betalingsgegevens in kaart brengen van verdachte transacties met buitenlandse kaarten. Wil de fiscus achterhalen van wie de gegevens zijn, dan zal dit moeten in het kader van bijkomend gerechtelijk onderzoek en is er dus juridische controle, dixit de staatssecretaris. De Backer wil alleszins niet dat een databank wordt aangelegd "van mensen die hun belastingen wel eerlijk betalen."