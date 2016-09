Het Laatste Nieuws test 100 supermarktwijnen en je kan ze allemaal winnen!

Door: redactie

10/09/16 - 11u48 Bron: Het Laatste Nieuws

Het zijn weer wijnfestivals in de supermarkten. Dat betekent fikse kortingen en zaakjes doen. Sepideh Sedaghatnia en Frank Van der Auwera proefden 100 wijnen uit Aldi, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Lidl, Makro en Spar voor en zochten naar de beste kwaliteit voor de beste prijs. Dat leverde verborgen pareltjes op. Zo blijkt de duurste niet altijd de beste. En... je kan alle 100 flessen ook winnen! Kijk hier hoe.

Hopelijk heb je thuis dus nog wat plaats, want alle 100 festivalwijnen die onze 'juryleden' Sepideh Sedaghatnia en Frank Van der Auwera voorproefden, krijgt één lezer gratis aan huis geleverd. Goed voor een totale winkelwaarde van 747 euro.



Maar daarvoor moet je wel twee vragen correct beantwoorden. Het antwoord op de eerste vraag vind je alvast in de weekendkrant. In het weekend verschijnt de wedstrijd online en in de krant lees je alles over de geteste festivalwijnen.



ONTDEK ALLE 100 WIJNEN EN 10 WIJN-WISTJEDATJES IN DE WEEKENDKRANT VAN HET LAATSTE NIEUWS, OOK BESCHIKBAAR IN DIGITALE VERSIE



€ 5,99 (normaal € 7,49) (****)

Brancott Estate, Sauvignon Blanc (Marlborough/Nieuw-Zeeland)

2015 - Sauvignon Blanc



• Bij aperitief, kreeft, mosselen in wijnsaus, oesters, gebakken tong, vis in beurre blanc, vegetarische visschotels



• "It's a steal!" zeggen de Britten en - inderdaad - sauvignonfans zullen hier direct happy van worden. Een fundamentalistische, citrusgedreven sauvignon, voorzien van dat typisch aardse asperge- en bremboeket, daarna volop impressies van netel, anijs, kiwi, kruisbes, groene appel en zesty citrusfruit © RV/Pieterjan Luyten.

€ 7,99 (***)

Olwiller Grand Cru Riesling (Elzas/Frankrijk)

2015 - Riesling



• Bij Aziatische gerechten en curryschotels



• "In tegenstelling tot de mooie citroengele, haast briljante kleur, is de neus vrij bescheiden. Met in hoofdzaak aroma's van rijp fruit en dan vooral appelen en peren. De mond start zoet, met fruitigheid op het puntje van de tong. Daarna komen de zuren mooi naar voren, wat leidt tot een mooie zoet-zuurbalans die ideaal is bij Aziatische gerechten. Maar hoewel het een Grand Cru is, mist deze wijn toch wat afdronk, zuurtegraad én karakter." © RV/Pieterjan Luyten.

€ 5,99 (bij 6 flessen, 1 gratis magnum) (****) - COLRUYT

Château Villerambert Julien 'Opéra' (Minervois/Frankrijk)

2013 - Syrah, grenache



• Bij hertenkalf



• "Deze 'Opéra' mag gehoord worden. Onthult de neus eerst aangename aroma's van hout, dan volgen na het walsen de aroma's van opgelegd, rijp fruit, frambozen voorop. Op de tong is het aangenaam toeven dankzij de zwoele en stevige textuur, waarbij ook de stevigheid niet vergeten wordt. Een wijn met een zeer mooie prijs-kwaliteit." © Steven Richardson.

€ 15,99 - LIDL

Château Rollan de By (Médoc Cru Bourgeois/Frankrijk)

2011 - Merlot, cabernet sauvignon, petit verdot



• Bij bavette de bœuf, lamscarré, filet pur, eendenconfit, eendenborst, fazant



• "Nog verrassend sterke kleur, gevolgd door een ceder- en specerijenrijk boeket met zwarte bosbes en kers, cashewnoten en een florale toets. Idem qua smaak: elegant, sappig, met een mooie balans tussen fruit en hout. Tabacé finale. Een zeer geslaagde, fluwelen 2011, beter dan veel crus classés uit die oogst." © Steven Richardson.