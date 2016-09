Zo veranderde dit koppel deze donkere 'bunker' in een trendy loft

Bjorn Cocquyt

10/09/16 - 05u00

video Peeters-Van Mechelen was een van de vele steenbakkerijen die Boom ooit telde. Wat de fabriek bijzonder maakte, was de droogloods waarin stenen op een mechanische manier werden gedroogd. Het is daar waar Roland en Sofie beslisten om hun loft te bouwen. Niet meteen een evidente keuze, want in de loods viel geen straaltje zonlicht binnen. Ze deed eerder denken aan een donkere bunker dan aan een plek om te wonen. Door drie openingen in het dak te maken en door er telkens een patio rond te bouwen, lukte het toch om voldoende licht binnen te trekken.