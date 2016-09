Het Laatste Nieuws test 100 supermarktwijnen en je kan ze allemaal winnen!

Door: redactie

9/09/16 - 16u00

© rv.

Dit weekend test Het Laatste Nieuws 100 festivalwijnen uit Aldi, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Lidl, Makro en Spar. Ontdek in onze weekendkrant welke verborgen pareltjes er volgens Sepideh Sedaghatnia en Frank Van der Auwera te koop zijn in onze supermarkten. En... je kan alle 100 flessen ook winnen! Kijk hier morgen hoe.

Hopelijk heb je thuis dus nog wat plaats, want alle 100 festivalwijnen die onze 'juryleden' Sepideh Sedaghatnia en Frank Van der Auwera voorproefden, krijgt één lezer gratis aan huis geleverd. Goed voor een totale winkelwaarde van 747 euro.



Maar daarvoor moet je wel twee vragen correct beantwoorden. Het antwoord op de eerste vraag vind je alvast in de weekendkrant. Morgen verschijnt de wedstrijd online en in de krant lees je alles over de geteste festivalwijnen.