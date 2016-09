Lenen aan een vriend: winst voor beiden

Spaargids.be - Johan Van Geyte

Ook bij het lenen aan vrienden zet u best alles goed op papier. © Shutterstock.

Geld brengt bijna niets meer op bij de bank. Waarom zouden we het dan niet tegen een bescheiden rente lenen aan een vriend. Op die manier doen toch zowel de spaarder als de kredietnemer een voordeel? Of niet?

Zorg voor goede omschrijving

Niets belet u te lenen aan een familielid, een vriend of een buur. Toch houdt u best enkele zaken in het oog.



U kunt de lening laten opnemen in een akte bij een notaris of u kunt ze vermelden in een onderhandse akte tussen kredietgever en kredietnemer. In dat laatste geval doet u er toch goed aan om de akte ook officieel te laten registreren op het Registratiekantoor. Die registratie zorgt ervoor dat de overeenkomst later niet kan worden betwist. Bovendien heeft ze dan een zogenaamde vaste datum. Dat betekent dat de datum van de overeenkomst officieel vastligt.



In de overeenkomst zorgt u best voor een nauwkeurige beschrijving van het geleende bedrag, alsook van de wijze van terugbetalen. Verder identificeert u best zo goed mogelijk kredietgever en kredietnemer. Vergeet ook niet de akte te dateren. Dit om te kunnen bewijzen dat u handelde met mensen die de meerderjarigheid hebben bereikt.



Er moeten van de overeenkomst evenveel exemplaren worden gemaakt als er partijen zijn. U kunt vervolgens ook de geldbewegingen via een rekening laten lopen. Op die manier heeft toch een bewijs in handen.



U kunt ook uw toevlucht nemen tot een eenzijdige schuldbekentenis waarbij de kredietnemer bevestigt dat hij een som heeft ontvangen en hij er zich toe verbindt om die volgens bepaalde modaliteiten terug te betalen. Bij een dergelijke formulering moet de schuldenaar duidelijk schrijven 'goedgekeurd voor xxxx', waarbij de som voluit in letters wordt vermeld.