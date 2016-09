Europa loopt bijna 160 miljard euro aan btw-inkomsten mis

Door: redactie

De Europese Unie heeft in 2014 bijna 160 miljard euro aan btw-inkomsten gederfd. Dat blijkt uit cijfers die de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd.

Traditioneel is de kloof tussen de verwachte btw-inkomsten en het daadwerkelijk geïnde bedrag behoorlijk groot. In vergelijking met 2013 werd de kloof weliswaar 2,5 miljard euro kleiner, maar de lidstaten liepen in 2014 nog steeds 159,5 miljard euro aan inkomsten mis.



De btw-kloof was met 37,9 procent het grootst in Roemenië en met 1,2 procent het kleinst in Zweden. België deed beter dan in 2013 (toen 11,88 pct) en eindigt met 8,3 procent op de vijfde plaats. Ons land liep 2,52 miljard euro mis, tegen 3,67 miljard euro in 2013. In absolute cijfers werd de grootste kloof opgetekend in Italië, waar in 2014 36,9 miljard euro minder werd ontvangen dan verwacht.



De Commissie presenteerde dit voorjaar een actieplan om het Europese btw-stelsel te hervormen en eenvoudiger en fraudebestendiger te maken. Volgend jaar komen er ook voorstellen om het beginsel van btw-heffing op grensoverschrijdende handel in de Europese Unie te bekrachtigen. Grensoverschrijdende fraude is jaarlijks verantwoordelijk voor 50 miljard euro van de btw-kloof.



Een deel van de Europese begroting wordt gefinancierd door btw-inkomsten. De lidstaten dragen een deel van de geraamde inkomsten af aan de Europese pot. In 2014 waren die inkomsten goed voor 12,3 procent van de totale ontvangsten.