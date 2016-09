Zeker 90 dagen 'gratis' roamen in buitenland

Door: redactie

Smartphonegebruikers moeten vanaf volgend jaar in een andere EU-lidstaat dan zijn thuisland minstens negentig dagen kunnen bellen, sms'n en mobiel internetten zonder daar meer voor te betalen dan ze in hun eigen land doen.

Dat moet een van de spelregels zijn als vanaf 15 juni 2017 de roamingkosten binnen de EU worden afgeschaft.



De bedoeling was dat de roamingkosten helemaal worden afgeschaft. Maar de Europese Commissie wil voorkomen dat mensen daar misbruik van zouden maken, bijvoorbeeld door een goedkope simkaart te kopen in het buitenland om in het thuisland te gebruiken. De commissie wil dat voor roaming een maximum gaat gelden van maximaal 85 eurocent per megabyte.



De telecomaanbieders mogen wel betere deals dan deze maar geen slechtere maken. De voorstellen moeten nog goedgekeurd worden door de EU-lidstaten.