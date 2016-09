Europese Commissie stelt minimaal 90 dagen zonder roamingkosten voor

Door: redactie

roamingkosten De Europese Commissie heeft vandaag spelregels voorgesteld voor de afschaffing van de roamingkosten vanaf 15 juni 2017. Daarin staat onder meer dat gebruikers minstens 90 dagen per jaar in het buitenland moeten kunnen telefoneren, sms'en of mobiel surfen zonder bijkomende kosten.

De voorgestelde spelregels moeten de operatoren beschermen tegen misbruik door gebruikers. Zo wil de Commissie vermijden dat consumenten bijvoorbeeld een simkaart zouden kopen in een andere - goedkopere - EU-lidstaat om die nadien te gebruiken in hun thuisland. Ook permanent in een ander land verblijven met een abonnement uit het thuisland moet onmogelijk zijn.



"Dergelijke toestanden zouden nadelig kunnen zijn voor de binnenlandse prijzen en uiteindelijk voor alle consumenten", klinkt het.



De Commissie stelt daarom voor dat een operator extra kosten zou kunnen aanrekenen vanaf het moment dat de consument meer dan 90 dagen per jaar via roaming van zijn netwerk gebruikmaakt. Klanten die in hun bundel bijna onbeperkt data mogen gebruiken, zouden een te berekenen gemiddeld verbruik via roaming krijgen, alvorens ze toch roamingkosten zouden moeten betalen. Operatoren zijn uiteraard vrij om flexibeler te zijn dan die voorstellen.



In het voorstel van de Commissie zouden die eventuele roamingkosten kunnen oplopen tot 4 cent per belminuut, 1 cent per sms en 0,85 cent per megabyte data.



De voorstellen moeten nog besproken werden met de EU-lidstaten. De afschaffing van de roamingkosten vanaf 15 juni 2017 werd eind oktober vorig jaar definitief goedgekeurd door het Europees Parlement in Straatsburg.