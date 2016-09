Tel uw rente maar uit

Spaargids.be - Johan Van Geyte

5/09/16 - 07u40

Probeer zelf eens te berekenen hoeveel rente u precies moet krijgen. © Shutterstock.

Hoeveel euro's aan intrest krijg je op een spaarrekening? Theoretisch is dit eenvoudig: een basisrente plus eventueel nog een getrouwheidspremie. De praktische berekening is echter iets moeilijker.

Schrikkeljaar is licht nadelig De vergoeding van een spaarrekening bestaat uit twee delen. Het eerste is de basisrente die wordt gegeven voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. En dat mag je letterlijk nemen. Er wordt immers gerekend met het werkelijk aantal dagen.



Een basisrente van 1% betekent dat elke schijf van 10.000 euro op jaarbasis 100 euro aan intrest genereert. Als dat bedrag dus 50 dagen op de rekening staat, dan brengt dat 100 x 50/365 of 13,898630 op in een gewoon jaar en 100 x 50/366 of 13,661202 euro in een schrikkeljaar. Dat laatste is bijgevolg in het nadeel van de spaarder.



Het tellen van de dagen die in aanmerking komen voor de basisrente begint ten laatste vanaf de kalenderdag die volgt op de storting en stopt vanaf de kalenderdag van de opvraging. Een storting die gevolgd wordt door een opvraging op dezelfde dag heffen mekaar op.



De rentevoet kan dagelijks worden aangepast en geldt zowel voor het geld dat reeds op de rekening staat als voor nieuwe stortingen.



De basisrente wordt eenmaal per jaar betaald, doorgaans op 31 december, ook al is de ze in de loop van het jaar verworven.

Getrtouwheidspremie ligt voor een heel jaar vast Bovenop de basisrente kunnen de spaarders nog een getrouwheidspremie krijgen voor gelden die minstens twaalf maanden behouden blijven. De telling begint ten laatste op de kalenderdag die volgt op de datum van de storing. Het tarief van de getrouwheidspremie wordt meteen bij de start van de getrouwheidsperiode vastgelegd.



Geldopvragingen worden toegerekend aan de bedragen waarvoor de premieverwervingsperiode het minst gevorderd is. Doet u stortingen op 12 april, 7 mei en 18 juli en volgt dan een opvraging op 7 september, dan zal dit eerst worden aangerekend op de storting van 18 juli en vervolgens op die van 7 mei indien nodig. De renteperioden die al het langst lopen, blijven dus onaangetast.



Als verschillende bedragen eenzelfde premieverwervingsperiode hebben, wordt de opvraging in de eerste plaats toegerekend aan het bedrag met de laagste rentevoet van de getrouwheidspremie. Dit is dus in het voordeel van de consument.



Uw bank moet u trouwens de mogelijkheid bieden om het effect van uw afhaling te zien. Daarom heeft ze een rentecalculator op haar website staan. Handig, zeker als u geld zou afhalen terwijl de premieperiode van een jaar bijna volledig rond is.

Drie keer kans op een hogere rente Interessant voor de spaarder is te weten dat hij binnen dezelfde bank driemaal per jaar geld van zijn ene spaarrekening naar zijn andere mag overschrijven zonder de periode voor de getrouwheidspremie afgebroken te zien worden. Het moet dan wel gaan om minstens 500 euro per keer.



Bij de uiteindelijke afrekening wordt dan de premie berekend op basis van het aantal dagen dat het bedrag op elke rekening stond. Dat is handig voor spaarders die hun centen willen overschrijven naar een rekening binnen dezelfde bank die meer opbrengt.



De verworven premies worden viermaal per jaar uitgekeerd: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.