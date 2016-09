Moeilijk te geloven, maar deze moderne loft was nog niet zo lang geleden een ruïne

Bjorn Cocquyt

3/09/16 - 05u59

video Als je onderstaande foto bekijkt, is het moeilijk te geloven dat er vandaag mensen in dit gebouw wonen. En toch, Jutta en Ivan maakten van dit vervallen koetshuis in amper zeven maanden een moderne loft. De gevel kreeg een opknapbeurt, enkele ramen werden tot op de vloer doorgetrokken om meer licht en contact met buiten te hebben en in een kleine uitbreiding opzij werden de garage en inkom ondergebracht. Binnen veranderde er weinig aan de indeling. Er kwam een zadeldak met een lichtstraat om extra ruimte voor een atelier te creëren.

Het koetshuis uit 1900 werd zo een loft in de echte betekenis van het woord. "We hadden eerst hier en daar een opsplitsing voorzien, maar daar zijn we gelukkig van afgestapt. De loft is slechts vijf meter breed en anders hadden we in sommige ruimtes wellicht een beneden gevoel gehad." Nu is dat allesbehalve het geval, ook omdat de twee verdiepingen met elkaar verbonden zijn door een open trap én een glazen passerelle die het licht van de dakverdieping tot beneden binnen laat schijnen.



Na de renovatie die amper zeven maanden duurde namen Jutta en Ivan ook een groot deel van de inrichting voor hun rekening. Zij tekende heel wat meubels en hij werkte de plannen uit. Van perfect teamwork gesproken!



