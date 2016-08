Shoe Discount verandert naam in Bristol

FrD

1/09/16 - 13u33 Bron: Eigen berichtgeving

Euro Shoe heeft in Nederland al een kledingketen met de naam Bristol. © anp.

De naam Shoe Discount verdwijnt uit het straatbeeld, en wordt herdoopt in Bristol. Tegen midden volgend jaar moeten de 134 Belgische Shoe Discounts omgebouwd zijn. De naam 'Bristol' is niet toevallig gekozen. Het moederbedrijf Euro Shoe heeft in Nederland al een keten onder die naam, en brengt nu zijn twee schoenenketens onder één merk samen. Dat moet de zichtbaarheid verbeteren.