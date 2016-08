Goed verzekerd naar school

Spaargids.be - Johan Van Geyte

1/09/16 - 07u25

Elk jaar gebeuren duizenden ongevallen met kinderen, ook op school. © Shutterstock.

Vandaag gaat het nieuwe schooljaar weer van start. Voor de meesten worden het opnieuw tien leuke maanden. Maar er mogen ook opnieuw zowat honderdduizend ongevallen met leerlingen en scholieren worden verwacht. En wie is dan aansprakelijk? Hoe sterk mag je vertrouwen op de schoolverzekering?

Alleen een aansprakelijkheidsverzekering is vereist Scholen zijn maar gedeeltelijk verplicht om zich te verzekeren. Die verplichting geldt met name voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat schadegevallen die tijdens de schoolactiviteiten gebeuren en waarvoor een directielid, een leerkracht, een andere werknemer van de school of een medeleerling verantwoordelijk zijn door een verzekeraar vergoed zullen worden.



De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zal daarentegen geen vergoeding zal uitkeren als er geen aansprakelijke is. Dat is bijvoorbeeld het geval als een leerling gewoon struikelt, zich hierbij bezeert en een bril breekt.



Hetzelfde geldt als er opzet of een zware fout in het spel is. De schoolverzekering dient om ongevallen te dekken. Zaken die met opzet worden vernietigd, kunnen niet als een ongeval aanzien worden. Hier zal de schadelijder zich rechtstreeks tot de dader en diens persoonlijke verzekering moeten wenden. De meeste polissen bevatten dan ook een opsomming van duidelijk omschreven zware fouten die de verzekeringsmaatschappij niet dekt en waarvoor ze dus niet in een schadevergoeding voorziet.



Ten slotte zal de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid niet noodzakelijk tussenbeide komen voor ongevallen op weg van en naar de school. Activiteiten van de school die buiten de schoolmuren worden georganiseerd zoals schoolreizen vallen er dan wel weer onder.

Meeste scholen hebben ook ongevallenverzekering Naast de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben de meeste scholen nog een polis lichamelijke ongevallen afgesloten, hoewel dat niet verplicht is. Een dergelijke polis dekt de medische kosten en een vergoeding bij een blijvende invaliditeit tot bepaalde maximumbedragen, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet. Deze polis is echter niet verplicht. En op scholen die ze wel hebben, kunnen de bedragen bij ernstige gevallen misschien aan de lage kant zijn.



Een polis lichamelijke ongevallen is nochtans meer dan nuttig. Denk maar aan een leerling die tijdens een les lichamelijke ongeval een voet verzwikt of een arm breekt zonder dat hiervoor een medeleerling of leraar verantwoordelijk gesteld kan worden. Ook kan de dekking eventueel worden ingeroepen voor ongevallen van en naar de school, indien de polis hierin voorziet.