Telecomgebruiker relatief tevreden over dienstverlening, maar prijzen kunnen beter

Door: redactie

31/08/16 - 18u15 Bron: Belga

© thinkstock.

De Belgische telecomgebruikers zijn eerder tevreden over de dienstverlening van hun operator, maar iets minder over de tarieven. Dat concludeert het BIPT uit de jaarlijkse enquête waarin het instituut een beeld probeert te schetsen van de manier waarop de consumenten aankijken tegen de telecommarkt.

Volgens het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) is een groot deel van de respondenten eerder tevreden over de dienstverlening van zijn operator. Onder de respondenten met een bundel bijvoorbeeld is 52 procent tevreden en 33 procent min of meer tevreden over de dienstverlening. De scores slinken wanneer de tarieven ter sprake komen. Dan stijgt het aantal ontevredenen onder de klanten met een bundel bijvoorbeeld tot 27 procent.



De afgelopen drie jaar heeft 42 procent van de respondenten een probleem gehad met een operator. Dat cijfer is minder hoog dan tijdens de vorige edities van 2013 en 2015 (48 tot 53 pct). De problemen hebben het vaakst te maken met vast internet en televisie, met onvoldoende dienstkwaliteit of onderbrekingen van min of meer lange duur als voornaamste klachten.



Prijzen

Respondenten stippen nog steeds de prijs aan als belangrijkste criterium (44 pct) bij de keuze van het telecomaanbod. Tools als de tariefvergelijker van het BIPT worden desondanks nog steeds weinig gebruikt (7 pct). De inhoud (36 pct) is het tweede criterium dat de respondenten hanteren om een operator te kiezen, gevolgd door de snelheid van de internetverbinding (33 pct).



De meeste klanten blijven hun operator trouw. Onder de respondenten met een bundel bijvoorbeeld veranderde 20 procent in de afgelopen drie jaar van operator. Ze deden dat omwille van een voordeliger aanbod bij een concurrent (58 pct), omwille van een onbevredigende prijs-kwaliteitverhouding (27 pct) of omdat ze problemen met de operator hadden (19 pct). Voor 85 procent van die respondenten verliep de overstap naar een andere operator vlot.



Uit de enquête blijkt voorts dat het gebruik van internettelevisie (18,3 pct) en alternatieve diensten als Facebook Messenger, Skype en Whatsapp (35 procent of meer) in de lift zit. Het gebruik van mobiele telefonie (88 pct), internet thuis (81 pct), digitale televisie (75 pct) en vaste telefonie (61 pct) daalt.



Tenslotte wijst het BIPT er opnieuw op dat vele consumenten nog steeds onvoldoende op de hoogte zijn van hun rechten: zes op de tien zijn daarover slecht ingelicht. In totaal namen ruim 1.400 mensen deel aan de schriftelijke online enquête die in februari en maart werd gehouden. De maximale foutenmarge bedraagt 2,6 procent.