Van Overtveldt schrapt meerwaardebelasting

Door: redactie

31/08/16 - 02u36 Bron: Belga

Johan Van Overtveldt. © photo news.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) spreekt in een nieuw voorstel voor de hervorming van de vennootschapsbelasting niet meer over de invoering van een meerwaardebelasting en het optrekken van de roerende voorheffing op dividenden. Dat schrijft De Tijd vandaag.

In een nota die Van Overtveldt eerder deze maand verspreidde, stelde de minister voor om het belastingtarief voor bedrijven te verlagen naar 20 procent tegen 2020. Om dat te financieren stelde hij onder meer voor om de notionele intrestaftrek af te schaffen, de roerende voorheffing op dividenden op te trekken van 27 naar 30 procent en een meerwaardebelasting in te voeren voor wie zijn bedrijf verkoopt.



Kritiek

Die laatste twee ingrepen botsten echter op kritiek van werkgeversorganisaties en coalitiepartner Open Vld. In een nieuw voorstel schrapt Van Overtveldt beide maatregelen, aldus De Tijd deze morgen op haar website.



Gat in de begroting

Wat de coalitiepartners van N-VA over dat voorstel vinden, is nog niet geweten. Het is namelijk geweten dat CD&V in ruil voor een verlaging van de vennootschapsbelasting aandringt op de invoering van een vermogenswinstbelasting. Bovendien dreigt door het schrappen van beide ingrepen de verlaging van de vennootschapsbelasting een gat in de begroting te slaan.