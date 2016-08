BNP Paribas Fortis verhoogt dossierkosten woonkrediet

Door: redactie

27/08/16 - 15u59 Bron: Belga

© photo news.

BNP Paribas Fortis trekt op 1 september de dossierkosten op voor zijn woonkredieten. Voor nieuwe dossiers wordt vanaf dan 500 euro aangerekend, in plaats van 350 euro daarvoor. Als het gaat om een interne herfinanciering, dan wordt de kostprijs verdubbeld: van 350 naar 700 euro.

De bank voert die prijsstijging door omdat "de huidige dossierkosten slechts gedeeltelijk de verschillende administratieve verrichtingen dekken die worden uitgevoerd". Die administratieve last is bij een herfinanciering nog hoger, klinkt het.



De bank is daarmee de eerste grootbank die herfinancierders hogere dossierkosten aanrekent.



Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) liet in een reactie weten dat hij een contact plant met de bank, om het belang te benadrukken van transparantie en stabiele kosten voor de consumenten. Enkele dagen voor de verhoging wordt ingevoerd heeft die ontmoeting nog niet plaatsgevonden.