Winkelketens richten ombudsdienst op

Door: redactie

27/08/16 - 05u30 Bron: Belga

© thinkstock.

Comeos, de sectorvereniging van de grote winkelketens, gaat een ombudsdienst oprichten. Die moet bemiddelen als een klant niet tevreden is over een product dat hij bij een winkelketen heeft gekocht en de winkelketen hem in zijn ogen onvoldoende tegemoetkomt. Op 1 januari moet de ombudsdienst van start gaan, schrijft De Tijd vandaag.