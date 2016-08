CheapTickets rekent Club-fan plots € 450 extra aan

Door: redactie

27/08/16 - 06u00

Na de Champions League-loting hebben duizenden fans van Club Brugge geprobeerd vliegtuigtickets naar Porto te bemachtigen voor in november. Eén van hen, Kevin Morjean uit Waregem, boekte én betaalde vier vluchten via CheapTickets. Een halfuur later kreeg hij te horen dat het feest niet doorging: geen tickets, tenzij hij 450 euro zou bijbetalen.